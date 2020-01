Normandie. Le journal Paris-Normandie vendu au producteur Pierre-Antoine Capton

L'entrepreneur rouennais Jean-Louis Louvel l'avait annoncé lors de sa candidature aux élections municipales à Rouen : il quitterait l'ensemble de ses engagements dans Paris-Normandie. Avec la cession prochaine des parts du journal quotidien, ce sera chose faite. Après de longues négociations avec plusieurs acteurs de la presse en Normandie et dans le Nord, Jean-Louis Louvel s'est tourné vers Pierre-Antoine Capton. Ce producteur d'émissions télévisées, né à Trouville-sur-Mer, va devenir actionnaire majoritaire d'après un accord qui a été confirmé à l'Agence France Presse, lundi 20 janvier par Jean-Louis Louvel. Ce dernier "s'apprête à céder ses parts au producteur pour un euro symbolique". Le journal étant toujours endetté à hauteur de 7 millions d'euros.

Le projet bientôt présenté

Si Pierre-Antoine Capton devient actionnaire majoritaire, d'autres associés sont évoqués dont le président de Paris-Normandie, Romuald Uzan. Jean-Louis Louvel resterait actionnaire indirect à hauteur de 5%. Le projet doit être présenté le 22 janvier au comité social et économique du journal.

Pierre-Antoine Capton n'est pas nouveau dans la presse puisqu'il est le cofondateur de Mediawan aux côtés de Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Sa société 3e Œil produit notamment "C à vous", "Le grand Echiquier" pour France Télévisions et "Zemmour et Naulleau" pour Paris Première.