Caen. Sofiane Marie plaidera contre le travail des enfants sur la scène du Mémorial

"J'ai imaginé mon petit frère et ma petite sœur obligés de travailler sous terre, risquer de mourir tous les jours". Le travail des enfants mineurs au Congo, tel est le sujet qui a porté Sofiane Marie jusqu'à la finale nationale du concours de plaidoiries, organisée au Mémorial de Caen, le vendredi 24 janvier. C'est avec ce thème que ce lycéen du Calvados s'est qualifié pour l'ultime étape, lors des phases régionales. Une réussite qui en dit long sur le chemin parcouru par le jeune homme âgé de 18 ans, en situation de décrochage scolaire il y a moins de deux ans. Une seconde ratée dans la région rouennaise, une inscription avortée en bac pro commerce, un apprentissage en boulangerie peu concluant… "C'était hors de question de lâcher", se souvient néanmoins Sofiane Marie. Sa mère lui parle alors du micro-lycée de Caen, au sein du lycée Jean-Rostand. Dans cette structure aux effectifs réduits, les horaires sont adaptés et les projets culturels menés en parallèle du temps scolaire. Si Sofiane remporte le concours, il s'envolera à New York pour découvrir le siège de l'ONU.