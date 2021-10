Saint-Jean-du-Cardonnay. Le nouveau village moto prend forme

Une brasserie pour

se retrouver ensemble

Franck et Nathalie Leblond ont pris la tête de la brasserie O'Village.

Cette nouvelle adresse, à l'univers inspirée par la moto, est le point central du village.

Après avoir créé plusieurs affaires à Rouen, Franck et Nathalie Leblond ont été séduits par ce nouveau concept. Ils ont quitté la ville aux cent clochers pour ouvrir cette brasserie au cœur du village moto de Saint-Jean-du-Cardonnay. Motard et cuisinier, Franck Leblond a trouvé un lieu pour assouvir ses deux passions. Dans un espace de 80 places assises, il propose plusieurs types de repas : la formule rapide express en 30 minutes avec burgers mais aussi le plat du jour avec trois formules différentes ainsi qu'une carte avec des plats "faits maison" variant au gré des saisons.

Ouverte du lundi au samedi, de 8h30 à 20h30, cette brasserie satisfait d'ores et déjà ses gérants qui évoquent leurs projets : "Nous envisageons des événements le vendredi ou samedi qui pourront être sous la forme de concerts, le prochain aura lieu le samedi 25 janvier à 21h avec le groupe The Milfs mais aussi des soirées tatoo, barbier, etc. Bientôt, nous pourrons ouvrir une terrasse de 40 places dès les beaux jours et une mezzanine à l'intérieur pour augmenter la capacité de la salle". Deux écrans permettront aussi de suivre les grands prix internationaux de moto et la brasserie sera alors ouverte le dimanche. Franck Leblond n'a qu'un petit regret : "C'est qu'en tant qu'amateur de la moto et faisant partie d'un des plus grands groupes de motards de France, il n'y ait pas en Normandie un circuit permettant la vitesse en toute sécurité !"