Saint-Jean-du-Cardonnay. Triumph ouvre ses portes au village

Julien Baray, à la tête de la concession Triumph est l'un des trois concepteurs du nouveau village à Saint-Jean-du-Cardonnay. Il accueille désormais ses clients dans sa nouvelle boutique ouverte depuis quelques jours. L'occasion de découvrir toutes les nouveautés motos de la marque, mais aussi de profiter des nouveaux espaces pour effectuer un essai routier. Il est aussi possible de personnaliser et d'entretenir sa machine dans l'atelier mécanique et de découvrir le large choix de vêtements, accessoires et goodies de la marque.