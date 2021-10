Rouen. Devenir sauveteur secouriste du travail, un atout sur son CV

Dans son Centre régional de formation professionnel à Bois-Guillaume, la Croix Rouge propose de devenir sauveteur secouriste du travail (SST). Une formation de 14 heures accessible aux salariés et aux demandeurs d'emploi qui le désirent. Ce brevet est éligible au compte personnel de formation et représente ainsi "une vraie plus-value" dans le CV du détenteur. Virginie Vedeaux, coordinatrice des formations dispensées par la Croix Rouge, rappelle que la loi prévoit "un sauveteur secouriste pour dix salariés", incitant les entreprises et leurs directions des ressources humaines à intégrer ce module dans leurs plans de formation.

S'il y a une petite partie théorique, la formation repose pour l'essentiel sur la mise en situation assurée par huit formateurs normands agréés, dont cinq Rouennais. Marie-Emmanuelle Duval-Arnould, directrice du Centre régional de formation professionnelle de la Croix Rouge, précise que "4 700 salariés ont bénéficié de cette formation délivrée au centre mais aussi au sein même des entreprises, le matériel pédagogique de mise en situation pouvant être facilement embarqué".

Un atout pour les entreprises

Le sauveteur secouriste du travail peut repérer la nature d'un accident et y remédier par les gestes appropriés. Un atout pour les entreprises qui peuvent ainsi sensibiliser les salariés aux risques d'accident du travail car ce salarié-sauveteur est également formé à la fonction d'acteur-prévention. Il peut intervenir dans l'organisation du travail en repérant dans les processus de production, les habitudes, les locaux tous les éléments pouvant générer d'éventuels accidents. Il peut également être invité à participer "ès-qualités" aux travaux du Conseil santé-sécurité et conditions de travail (qui remplace les anciens CHSCT).