Caen. Le retour des médecins en centre-ville ?

Depuis 2015, le nombre de médecins généralistes dans le centre-ville de Caen est passé de 35 à 13. Face à ce triste constat, Antoine Leveneur a imaginé le concept d'un pôle de santé il y a trois ans. Ce médecin généraliste, aussi président de l'Union régionale des médecins libéraux de Normandie n'a pas eu froid aux yeux. On dira même qu'il a eu le nez fin. "En ville, l'habitat médical n'est plus adapté et le prix du foncier en centre-ville peut être dissuasif par rapport à la périphérie", explique-t-il. Ce pôle, d'une superficie de 1 800 m2, s'est installé dans les anciens locaux en friche appartenant au Département, rue Saint-Laurent, proche du centre Paul-Doumer. Doté de quatre niveaux de soins, ce "projet de santé de territoire" veut assurer une qualité de soins de 8 heures à 20 heures, non-stop. Pour cela, Antoine Leveneur a imaginé rassembler dans un même lieu différents professionnels de la santé. Médecins généraux, gynécologues, rhumatologues, orthoptistes, sexologues, infirmières et autres sont sur la même plateforme, pour le plus grand bonheur de Mathilde François, qui débute sa carrière dans ce centre en tant que médecin généraliste. "Le patient a accès à un lieu unique de consultation. Le fait d'être en centre-ville permet d'avoir différents profils de patients, sourit-elle. C'est aussi un plus pour nous car on s'auto-forme avec les autres professionnels, plutôt que de se reposer sur nos lauriers, seuls dans notre cabinet."



Un pôle pluriprofessionnel :

l'avenir de la médecine généraliste

Certains sont à temps plein, d'autres sont vacataires et d'autres exercent en tant que salariés. Des médecins du centre Baclesse, Tubiana, de la clinique du Parc, et peut-être du CHU peuvent donner des consultations. Tous avec le même défi : faire face à l'exode des médecins vers les zones rurales ou la périphérie caennaise. "L'objectif est de sauver l'accès aux soins sur le centre-ville de Caen pour prendre en charge les grands-mères, les étudiants, les personnes qui ont des maladies chroniques, raconte-t-il, très ambitieux. Ce n'est pas normal que certains Caennais n'aient plus de médecin généraliste car c'est trop loin de chez eux." Certains regroupements pluriprofessionnels sont sortis de terre dans l'agglomération, comme à la Grâce de Dieu par exemple. Le centre-ville devenait un endroit désert. "Plus aucun médecin ne veut s'installer seul dans un cabinet isolé pour prendre la suite d'un confrère en retraite, explique-t-il. Aujourd'hui, on fonctionne en meute." Avec environ soixante professionnels de santé au total pour une ambition à 1 500 passages par jour, ce pôle de santé est aussi unique en son genre. On y trouve un laboratoire d'analyses, une plate-forme de télémédecine, une association d'éducation thérapeutique et, d'ici le deuxième semestre 2020, un espace pour venir en aide aux victimes de violence. Une dynamique nouvelle est née.