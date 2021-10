Un deuxième ascenseur est remis en service à la Tour Eiffel

L'ascenseur électrique en service sur le pilier nord avait été stoppé début février pour une série de contrôles approfondis réalisés tous les six ans. Au cours de ces contrôles, des "dysfonctionnements" étaient apparus, obligeant la Tour Eiffel à différer sa remise en service.



L'ascenseur, capable d'emporter 920 personnes à l'heure, a été remis en marche le 6 août, a-t-on précisé. Ce jour là, la Tour Eiffel a accueilli 28.700 visiteurs, à comparer avec le pic de 32.000 visiteurs atteint en haute saison.



Pendant six mois, un ascenseur hydraulique (pilier est) a été le seul à acheminer les visiteurs vers les 1er et 2e étages à raison de 650 personnes à l'heure. Un chiffre alors insuffisant pour absorber sans trop d'attente les quelque 25.000 visiteurs qui, au début de l'année, visitent chaque jour la Tour Eiffel.



Le troisième ascenseur, également hydraulique et situé dans le pilier ouest, qui date de l'ouverture de la Tour Eiffel en 1889 et remis aux normes dans les années 1980, fait l'objet d'une rénovation totale entamée il y a plus de deux ans.



L'accès aux deux premiers étages de la vieille dame du Champ-de-Mars est également possible par des escaliers.



En 2011, 7,1 millions de visiteurs ont accédé à la Tour Eiffel, l'un des monuments payants les plus visités au monde.