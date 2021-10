Le Central propose plusieurs services, précise la propriétaire des lieux, Karine Cloud : "un snack rapide sur place ou à emporter, une brasserie et une brasserie plus tournée vers le restaurant". Avec une clientèle assez diverse, Le Central propose de la cuisine traditionnelle faite maison. Karine Cloud veut néanmoins enlever les "a priori sur le routier" et faire de ce restaurant une "brasserie ouverte à tous".

Le Central : ouvert le lundi de 7h à 23h30 et du mardi au vendredi de 5h30 à 23h30.