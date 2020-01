Normandie. Sans le bac, les accès sont multiples pour faire le métier de son choix

Formation, équivalence, diplôme, il existe de nombreux chemins pour accéder au métier de son choix sans pour autant avoir eu son bac. Petit tour d'horizons des possibilités :

• CAP

Avec plus de 200 spécialités, le Certificat d'aptitude professionnelle donne une qualification, en deux ans, d'ouvrier ou d'employé qualifié dans un métier déterminé. "Pour les jeunes dans le système scolaire, le CAP peut se faire en lycée ou dans un CFA. Pour les adultes demandeurs d'emploi ou en reconversion, ce sera plus dans un organisme de formation comme l'AFPA ou l'AIFCC", indique Karine Denais responsable de formation au CRIJ (Centre régional d'information jeunesse) de Normandie.

• Titre professionnel

Le titre professionnel est une certification qui permet d'acquérir des compétences professionnelles spécifiques et favorise l'accès à l'emploi. La durée varie de six mois à un an demi. Le titre professionnel couvre différents secteurs et niveaux de qualification.

• DAEU

Le Diplôme d'accès aux études universitaires permet, comme son nom l'indique, d'accéder aux études supérieures sans avoir le baccalauréat. "Il existe deux sortes de D.A.E.U., Le A, qui permet de poursuivre vers des études plus littéraires et le B, plus scientifique." Ce diplôme peut se préparer en journée ou en cours du soir.

• Capacité en gestion

La capacité en gestion permet aux non-bacheliers de s'inscrire dans l'enseignement supérieur. "Ce diplôme d'État est proposé à l'IAE de Caen, mais il existe aussi des capacités en droit." Le niveau est équivalent à celui du Bac.