Marcey-les-Grèves. Gendarme percuté : une enquête ouverte pour tentative de meurtre

Dans le cadre d'une opération de recherche d'un véhicule signalé volé, une patrouille de trois militaires de la gendarmerie d'Avranches a décidé de contrôler un véhicule circulant sur la commune de Marcey-les-Grèves, le mercredi 15 janvier, vers 22 h 30. L'un des militaires a jeté des stop-sticks, une sorte de herse, sur la chaussée pour stopper le véhicule, qui s'avère avoir été volé. C'est alors que le conducteur, identifiant la manœuvre du gendarme, s'est déporté franchement en sa direction, afin de le percuter délibérément, précise dans un communiqué le parquet de Coutances.

Une enquête ouverte pour tentative de meurtre

Le gendarme, âgé de 34 ans, a été heurté par le pare-chocs avant de la voiture. Sa tête est ensuite venue ensuite frapper le pare-brise puis il a fini sa chute au sol. Les deux autres gendarmes ont alors fait usage de leur arme de service, et tiraient pour l'un à deux reprises et pour l'autre à quatre reprises, précise le parquet. Ces tirs ont brisé la vitre arrière et une vitre latérale de la voiture, qui a finalement pris la fuite.

D'importants moyens de recherches ont été déployés, mais l'auteur de ces faits n'a pas été appréhendé à l'heure actuelle. Une enquête en flagrance pour tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique a été confiée par le parquet de Coutances en co-saisine à la section de recherche de Gendarmerie à Caen et à la brigade de recherche de la compagnie d'Avranches.

Le gendarme, qui a 13 ans de service à son actif, a été grièvement blessé à la hanche. Il a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger, précise le parquet de Coutances.