Caen. Municipales. Une liste soutenue par France insoumise

Si à droite le rassemblement semble fonctionner à Caen, la gauche, elle, est divisée. Une nouvelle liste, dite "citoyenne" et soutenue par La France insoumise, a présenté sa tête de liste le mercredi 15 janvier. Philippe Velten, 36 ans, est physicien nucléaire et travaille pour IBA dans la lutte contre le cancer par protonthérapie. Il se lance dans la course aux municipales pour la première fois : "C'est un devoir militant, c'est important que les citoyens s'impliquent et je prends ma part de responsabilités dans cette liste soutenue par la France insoumise", indique-t-il. Cette liste A Caen décidons nous-mêmes part seule, faute d'accord avec les autres partis de la gauche : "Nous avons été invités à plusieurs discussions. Nous, nous voulions trouver un accord commun, avec un programme clair et des mesures concrètes, mais les priorités n'étaient pas les mêmes, ça n'a pas abouti." Philippe Velten rappelle tout de même que "la porte n'est pas fermée à d'autres partis."

Transports gratuits

Ses mesures phares suivent deux axes importants : "la question sociale et écologique". La gratuité des transports en commun sera proposée, mais aussi un centre municipal de soins ou une régie publique de l'eau. "Nous voulons impliquer les citoyens avec des référendums d'initiative citoyenne et révocatoire au bout de trois ans et également des conseils de quartier."