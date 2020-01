Caen. Le fleuriste Pierre Alexandre de retour sur Caen

Le célèbre fleuriste

Caennais de retour

Depuis décembre, Pierre Alexandre a repris la gérant de la boutique "Happy".

Désormais, la boutique s'appelle "Les Fleuristes by Pierre Alexandre".



Connu pour avoir dirigé sa boutique d'art floral à son nom de 1996 à 2013 rue Saint-Jean (à l'emplacement de la boutique "Alban Guilmet"), le designer floral revient pour une nouvelle aventure en acceptant la proposition de Sébastien Anquetil, qui dirige les boutiques "Les Fleuristes". Il est aussi connu pour avoir participé à l'émission "Un dîner presque parfait" sur M6 en 2009, qu'il avait gagné au niveau local, et où il avait été demi-finaliste du Combat des Régions quelques mois plus tard. Il a quitté le centre-ville de Caen en 2013 pour vivre une première expérience, à Deauville. Mais deux ans plus tard, il a été "sollicité par un de ses confrères, pour travailler en Corse, à Ajaccio", où il a finalement travaillé pendant trois ans, avant de revenir dans la région. En fin d'année dernière, le designer floral a eu l'opportunité de revenir à Caen suite à une sollicitation de M. Anquetil, qui lui a proposé de gérer la boutique du centre-ville en totale indépendance, tout en ayant la charge de l'événementiel pour les trois boutiques (avec celles de Colombelles et de Biéville-Beuville).

Il a été surpris de revoir son ancienne clientèle fidèle revenir aussi vite dans sa nouvelle boutique. On peut aussi retrouver dans sa boutique ses tendances, où l'on peut percevoir "sa griffe, avec le blanc et le vert, d'office, et une couleur sera apportée en fonction des saisons".

Ouvert de 10h à 19h du mardi au jeudi, et jusqu'à 19h30 le vendredi et le samedi.