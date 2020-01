Alençon. 2020 : favoriser le recrutement de praticiens

Le directeur du Centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers (Chicam) a présenté ses vœux au personnel, le mercredi après-midi 15 janvier : "intensifier les relations avec les partenaires extérieurs" est sa priorité 2020, pour favoriser le recrutement de praticiens, notamment aux urgences, en neurologie et en dermatologie.

La situation financière du Chicam est dégradée, avec une année 2019 à l'activité stagnante, durant laquelle le déficit s'est encore creusé. Il espère, mais le directeur ne sait pas encore s'il pourra en bénéficier, des aides financières dans le cadre du plan "investir pour l'hôpital", dont la ministre de la Santé Agnès Buzyn a confirmé l'accélération, en ce début d'année 2020. Pour l'instant, sur le plan financier, un cabinet extérieur travaille à optimiser l'organisation du Chicam. Cela devrait aboutir, en septembre 2020, par l'obtention d'enveloppes financières supplémentaires pour le fonctionnement du Chicam. "Mais aussi pour l'immobilier", espère son directeur.

Le directeur du Chicam, durant son allocution de vœux 2020 au personnel, en présence des élus locaux et départementaux. - Eric Mas

Dans sa rétrospective de l'année 2019, le directeur a rappelé la mise en place de la télémédecine avec les EHPAD de l'Orne et du nord-Sarthe, la mise en place en novembre des consultations non-programmées de médecine générale, le début de la mise en place du nouveau dossier patient informatisé, la médiatisation des couches lavables à la maternité, les prix reçus pour l'hygiène et pour le droit des usagers. Mais aussi la mobilisation des personnels lors de la prise d'otage au centre pénitentiaire, l'épisode de canicule et celui de la crue de la rivière Sarthe qui longe le site d'Alençon.

La future Maison des internes dans le quartier de Montsort à Alençon, proche du Chicam. - Eric Mas

Parmi les projets 2020, citons l'ouverture d'une unité médico-judiciaire pour permettre aux enfants victimes de violence d'être reçus dans un lieu unique commun à la police, la justice, et la santé. L'hôpital continue de se réaménager avec la relocalisation du laboratoire, la rénovation de la pédiatrie et la mise à disposition de la Maison des internes pour les étudiants qui se forment au Chicam. C'est aussi la création d'une fondation "Chic innovation". Vieux serpent de mer, c'est aussi un focus sur l'EHPAD des Pastels, dont le bâti et le fonctionnement doivent être revus, un projet qui dépend de financement du Conseil départemental de l'Orne. Le président de la CME a souligné le projet médical qui sera revu au printemps. De son côté, le maire d'Alençon Emmanuel Darcissac a rappelé qu'il a été reçu le 18 octobre 2019 par un conseiller du président de la République, pour évoquer l'avenir de cet hôpital. Mais l'actualité à très court terme, "ce sera l'ouverture, mardi 21 janvier, du nouveau service de réanimation, dans le bâtiment tout neuf le long de la rue de Fresnay. Puis dans le même bâtiment, entre le printemps et jusqu'à l'automne, ce sera la montée en charge progressive de l'unité de surveillance continue", a confirmé lors de ses vœux, Jérôme Le Brière, directeur du Chicam.