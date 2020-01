La CAN remet son manteau d'hiver pour 2021

La CAN "se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février", a d'abord annoncé mercredi la féération camerounaise de football (Fecafoot) sur sa page Facebook, en précisant: "Date modifiée pour des raisons météorologiques à la demande du Cameroun".

L'information a été confirmée peu après par la CAF, à l'issue d'une réunion à Yaoundé.

Historiquement, la période normale de la compétition était en janvier et février, avec des conditions climatiques plus favorables que l'été, trop chaud.

Le président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, avait changé la donne à la surprise générale, à peine élu en 2017 pour succéder au Camerounais Issa Hayatou.

Il avait alors annoncé que la compétition-phare du football africain se déroulerait, dès l'édition 2019 en Egypte, l'été et non plus l'hiver.

L'annonce de mercredi est donc un revirement.

La tenue en hiver de la CAN avant 2017 irritait les clubs européens, très réticents à laisser partir en pleine saison leurs joueurs africains, en particulier en France et en Angleterre, où évoluent nombre d'entre eux.

Concurrence du Mondial

Ce retour à une CAN en hiver intervient par ailleurs alors que la Fédération internationale de football (Fifa) a exprimé sa volonté de faire place nette en été au futur Mondial des clubs.

La première édition de cette compétition, qui aura dorénavant lieu tous les quatre ans et non plus chaque année, doit se disputer en juin 2021 en Chine, avec 24 équipes au programme, selon une réforme voulue par le président de la FIFA Gianni Infantino.

Or, la CAF a été placée sous la tutelle "d'une mission" de la Fifa et de ses dirigeants Gianni Infantino et Fatma Samoura depuis le 1er août dernier, à la suite de soupçons de corruption qui éclaboussent Ahmad Ahmad.

La décision d'avancer les dates de la CAN au début de l'année 2021 ne devrait pas manquer de poser la question de la pleine souveraineté de la CAF.

Rien n'indique cependant que ce retour à l'hiver soit définitif et prévale pour les éditions ultérieures à celle du Cameroun, le communiqué final de la réunion de la Commission d'organisation de la CAN (Cocan) qui s'est tenue dans un hôtel de Yaoundé ne le disant pas clairement.

"Le principal point à l'ordre du jour était le réexamen de la période de la compétition à la demande de la partie camerounaise. En effet, face aux conditions climatiques défavorables pendant la période initialement fixée, le Cocan en a souhaité le réexamen", lit-on dans ce texte.

"En conséquence, pour l'édition 2021, la Coupe d'Afrique des Nations Total se déroulera au Cameroun, du 9 janvier au 6 février 2021", conclut le Cocan.

Les éditions suivantes, en 2023 et 2025, doivent normalement se tenir en Côte d'Ivoire et en Guinée respectivement.