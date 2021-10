Paluel. Le personnel a bien bloqué la centrale nucléaire

Comme ils l'avaient annoncé, les employés de la centrale de Paluel ont bloqué l'accès au site, ce mercredi 15 janvier. Plus précisément, ils ont bloqué une entrée et installé un barrage filtrant sur une autre. Par contre, les opposants à la réforme des retraites n'ont pas pu baisser la puissance des réacteurs. "Ce n'était pas possible techniquement aujourd'hui", précise une source syndicale.