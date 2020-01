Falaise. Une chaîne en or contre un chèque impayé

Le prévenu qui comparaît mardi 14 janvier devant le tribunal correctionnel de Caen est un homme d'origine marocaine, présent en France depuis 19 ans. Au moment des faits, il gère un Coccimarket à Falaise. Les chèques en bois, il en a l'habitude. Souvent, il essaie d'arranger les affaires. Mais, un jour d'avril 2018, quand il tombe par hasard sur un débiteur à une station-service de Falaise, son sang ne fait qu'un tour : "je lui demande de me rembourser un chèque sans provision de 150 euros. Il me parle mal, avec des accents racistes. Je l'ai poussé et lui ai arraché sa chaîne avec un pendentif. Je lui ai dit : 'je te la rends quand tu me payes'. Je n'avais rien prémédité". Après perquisition, les bijoux sont restitués à leur propriétaire. Après l'affaire, le prévenu a mis fin à sa gérance et envisage un autre projet en Bretagne. "On ne peut pas se faire justice soi-même, souligne la présidente du tribunal, sinon, c'est la jungle". "C'est un vol à l'arraché" précise le procureur qui requiert quatre mois de prison avec sursis. Les juges ont préféré une peine d'avertissement de deux mois, avec sursis.