Caen. Tennis de Table (Pro A) : Caen s'est accroché mais s'incline contre Cergy-Pontoise

Ce mardi 14 janvier, les joueurs de Xavier Renouvin s'attaquaient à gros contre Cergy-Pontoise, dauphin du championnat et champion de France de Pro A en 2015 et 2016. Les Caennais pouvaient compter sur le retour de Marcos Madrid, en remplacement d'Antoine Hachard, mis au repos mais ont perdu 3 matchs à 1 et restent 8e.

Le match

Dans la première rencontre, qui a opposé Niagol Stoyanov à Tristan Flore, l'Italien a assez vite dominé le Francilien (11-6, 11-6). Ce dernier a réagi dans un premier temps (7-11), avant que le Normand ait repris le dessus et gagne en 4 sets (11-4).

Ensuite, Stéphane Ouaiche a joué Emmanuel Lebesson, champion d'Europe 2016. Après un premier set très accroché (13-15), le Normand a subi la loi du n°2 Français (8-11). Il a par la suite réagi en prenant la troisième manche (11-8), mais a finalement perdu en 4 sets (2-11).

Les Caennais de nouveau pas loin

Après la pause, le troisième match opposait le Mexicain Marcos Madrid et l'Allemand Patrick Baum, ancien joueur du Caen TTC. Après un set à sens unique de chaque côté (4-11, 11-4), l'Allemand a pris l'avantage dans une troisième manche arrachée (10-12). Les Cergyssiens ont alors fait la différence, pour mener 2-1 (6-11).

C'est alors Niagol Stoyanov qui a eu la charge d'essayer de revenir au score face à Emmanuel Lebesson pour aller jouer un cinquième match. La première manche a été très accrochée, mais en faveur du visiteur (16-18). Le Normand a alors réagi pour égaliser (11-7). Par la suite, le Francilien a réussi à créer une légère différence dans les deux sets suivants pour achever la rencontre, et ne laisser qu'un point aux Caennais (8-11, 8-11).

La réaction

Xavier Renouvin après la défaite Caennaise contre Cergy-Pontoise. Impossible de lire le son.

L'Italien Niagol Stoyanov après Caen-Cergy Impossible de lire le son.

La fiche technique

Caen - Cergy-Pontoise : 1-3. 625 spectateurs.

Stoyanov (n°26) bat Flore (n°5) 11-6, 11-6, 7-11, 11-4

Lebesson (n°2) bat Ouaiche (n°27) 15-13, 11-8, 8-11, 11-2

Baum (n°37) bat Madrid (n°52) 11-4, 4-11, 12-10, 11-6

Lebesson (n°2) bat Stoyanov (n°26) 18-16 7-11 11-8 11-8

Prochain rendez-vous

Les Caennais recevront Morez (Jura) à la salle Rufa le dimanche 2 février à 16h pour le compte de la 10e journée de Pro A, première de la phase retour.