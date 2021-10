Paris. Monseigneur Benoist de Sinety est l'invité de Tendance Confidences

Monseigneur Benoist de Sinety est le vicaire de l'archidiocèse de Paris

Mgr Benoist de Sinety, vicaire général de l’archidiocèse de Paris Impossible de lire le son.

Benoist de Sinety, vicaire général de l’archidiocèse de Paris Impossible de lire le son.

Pourquoi ce livre intitulé : Il faut que des voix s'élèvent… ?

"Dans notre pays, la fraternité est en friche. Ce livre ne prétend donner ni solutions ni leçons, mais inviter chacun à réfléchir et à tendre la main à l'étranger. Il en va de sa dignité. Et de la nôtre aussi. Nous jouons notre âme là-dessus. Surtout en France, pays qui a vu naître la déclaration des droits de l'homme et qui, depuis des siècles, porte un message sur le plan culturel qui le transcende."

Entre différence et indifférence il existe plus qu'une nuance ?

"Oui, parce que nous avons peur des migrants qui dérangent notre confort, nos modes de vie. Cette crainte, où entre une part de fantasme, nous aveugle et nous empêche de nous intéresser à eux. Pourtant, ces hommes, ces femmes et ces enfants ne sont ni criminels ni voleurs. Des personnes arrivent chez nous les mains vides, simplement dans l'espoir d'une vie meilleure ?"

Un livre comme un cri de colère ?

"Ce qui me navre aujourd'hui, ce qui me met en colère lorsque j'observe les conditions de vie de ceux qui arrivent sur notre territoire et les réponses que nous leur apportons, ce sont ces discours qui atrophient nos cœurs. Chacun doit chercher des solutions pour faire une place à celui qui est sur notre sol. Il s'agit de dignité. De la leur. De la nôtre aussi."

C'est à la société civile – où les religions, et bien sûr l'Église catholique, ont une place singulière – de prendre le relais pour défendre le droit des migrants. Il faut que des voix s'élèvent… livre paru aux éditions Flammarion.