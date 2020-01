Angerville-la-Martel. Grave accident

Deux voitures se sont percutées mardi 14 janvier peu après 10 heures à Angerville-la-Martel (Seine-Maritime). L'accident s'est produit à l'intersection de la D925 et la CD17. On déplore trois victimes : un homme de 69 ans désincarcéré et grièvement blessé ainsi que deux blessés légers (une femme de 67 ans et un homme de 56 ans).