Logement. Airbnb, sujet brûlant pour les municipales de mars

Airbnb, c'est la plate-forme où des particuliers louent en direct leur logement aux touristes. Son succès a entraîné l'apparition d'investisseurs achetant des appartements exclusivement pour les louer aux touristes : autant de retiré au parc de logements disponibles pour les habitants… Conséquences : aggravation de la crise du logement, augmentation des loyers et des prix du foncier. Et exode des plus pauvres et des classes moyennes vers les périphéries des villes – ou encore plus loin. Les candidats aux municipales s'emparent donc de ce thème. Rares sont ceux qui défendent Airbnb, comme Benjamin Griveaux à Paris : la plupart au contraire demandent des contrôles et des régulations plus stricts, comme Thomas Cazenave à Bordeaux.