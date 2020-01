Carolles. Kool and the Gang au festival Grandes marées en juillet

70 millions d'albums vendus et quelques chansons laissées à la postérité comme Fresh ou Get down on it. Kool and the Gang, mythique groupe américain des années 70-80, se rappellera aux bons souvenirs des fans de funk dans la baie du Mont-Saint-Michel. Le groupe a rejoint, ce lundi 13 janvier, la programmation du festival des Grandes marées. Kool and the Gang sera sur la scène Tamaris de Carolles, le 27 juillet. Sur l'affiche, les Américains rejoignent Deluxe, Jamie Cullum et Véronique Sanson.