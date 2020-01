Alençon. Jeux Olympiques : l'Orne s'engage pour 2024

À l'occasion des vœux de Territoires Unis au Sénat à Paris, les représentants des départements intéressés pour apporter leur contribution aux Jeux Olympiques de 2024, comme l'Orne, ont pu signer les conventions de labellisation "Terre de Jeux 2024".

Cette signature a été effectuée en présence de Tony Estanguet, président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le Département de l'Orne, dès l'annonce officielle de l'attribution des Jeux olympiques 2024 à Paris, s'était aussitôt engagé pour apporter son soutien logistique aux organisateurs et sa contribution à la réussite de ce rendez-vous sportif mondial. Ce lundi 13 janvier, Christine Roimier, vice-présidente du Conseil départemental de l'Orne, représentant Christophe de Balorre, a donc paraphé la convention "Terre des jeux 2024". Le Département de l'Orne, avec le Haras national du Pin, est candidat pour permettre aux délégations de profiter de cette infrastructure inégalée en tant que Centre de préparation aux Jeux. Les villes ornaises d'Argentan, Bagnoles-de-l'Orne, L'Aigle et La Ferté-Macé se sont également mobilisées pour accueillir les sportifs en amont de l'événement. L'Orne espère vivement recevoir des délégations étrangères qui pourront ainsi s'entraîner en toute quiétude et sereinement.