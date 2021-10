Roller Hockey (Ligue Élite). Les Conquérants de Caen tiennent leur exploit majeur !

Ils allaient à Grenoble avec une petite idée derrière la tête et ils sont revenus d'Isère grandis comme jamais. L'équipe caennaise de roller-hockey a réalisé une superbe performance chez les Yétis en s'imposant sur le score de 5 à 4 au terme d'un match plein, le samedi 11 janvier dernier. Jusqu'alors, les hommes d'Anthony Marie n'étaient parvenus à battre que des formations moins bien classées qu'eux. Grâce à une jolie performance collective et des buts signés Renou, Bouchut, Belot, Hallard et Wass-Tursick, les Conquérants de Caen ont envoyé un signal fort au podium du championnat. En plus de renforcer leur présence dans le top 4, ils viennent de prouver à tout le monde qu'ils sont capables de briller même contre les meilleurs.