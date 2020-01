Evénement. Une nuit pour retrouver le goût de la lecture

Le samedi 18 janvier, se tiendra partout en France la 4e édition de la Nuit de la lecture. Les animations autour de cet événement auront lieu entre le jeudi 16 et le dimanche 19 janvier. Ainsi, dans plusieurs bibliothèques normandes, notamment dans celle de Caen, se dérouleront des activités, spectacles, rencontres avec des auteurs, concerts, lectures musicales, etc. Sur l'ensemble de la Normandie, ce sont près de 350 événements qui sont organisés par les différentes bibliothèques, et près de 70 sur le Calvados.

Les bibliothèques s'agitent

L'objectif est simple : redonner goût à la lecture pour tous, à travers des événements qui permettent de retrouver le plaisir de lire, notamment via la lecture à voix haute ou musicale, ou encore des moments d'échange entre lecteurs et entre lecteurs et auteurs. On peut dénombrer un certain nombre d'animations dans l'agglomération caennaise. Le samedi 18 janvier, la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville à Caen commence sa Nuit de la lecture dès 16 heures, avec des séances de lectures à voix haute traduites en langue des signes française, jusqu'à 16 h 45. Ensuite, de 17 heures à 17 h 30, on découvrira l'album de poèmes intitulé Les animaux et leurs poètes, avec des poèmes écrits par des auteurs comme Andrée Chedid, Jules Renard ou encore Robert Desnos. S'ensuit un concert, de 21 heures à 22 heures, autour du groupe Marcus et Cookie monkey, groupe original mêlant les sons de la kora africaine ou du saxophone aux textes hip-hop engagés de Marcus. Tout au long de l'après-midi et de la soirée, plusieurs activités seront proposées, avec par exemple un speed-booking, de 20 h 30 à 22 h 30, où les participants ont trois minutes pour présenter à tour de rôle leurs œuvres coup de cœur du moment à la façon d'un speed-dating.

"Redonner goût à la lecture"

La bibliothèque de Caen a également décidé d'axer cette édition de la Nuit de la lecture autour du thème des super-héros, qui ont la part belle tout au long du mois de janvier, avec notamment une exposition qui est dédié à cet univers. Il y aura, le samedi 18 janvier, un concours de cosplay entre 20 heures et 21 heures, et toute la soirée la possibilité de jouer à des jeux de société ou à des jeux de rôle en étant déguisés.

Dans les autres bibliothèques de Caen, on pourra trouver des événements en lien avec la Nuit de la lecture comme une exposition des textes du cercle des poètes Muselyre à la bibliothèque de Venoix ou encore des séances de lecture à voix haute de textes littéraires par Caroline Girard et Franck Magloire, auteurs de l'ouvrage Corps texte, le vendredi 17 janvier, de 18 heures à 20 heures, au siège de la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie. De nombreuses initiatives auront lieu partout dans le département dans les différentes bibliothèques, que ce soit près de la côte ou au sud de Caen, pour donner ou redonner goût à la lecture. Le vaste programme de cette Nuit de la lecture est disponible sur le site de la DRAC de Normandie.

Catherine Cauchon est chargé des publics :

Pratique : informations sur culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie.