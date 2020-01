Volleyball (Nationale 2). Bien que combatif, le VC Hérouville ne décolle toujours pas

Cette fois, c'est clair : le Volley Club d'Hérouville est en danger. Les partenaires de Nicolas Moudingo semblent dans les cordes, incapables de réagir depuis des semaines, eux qui restent sur une série de 6 revers de rang dont le dernier en date concédé le dimanche 12 janvier dernier contre Cormeilles (1-3). Un match où les locaux auront fait preuve d'abnégation et de courage, certes, mais ces deux ingrédients ne suffisent pas actuellement. "On est clairement en manque de rythme, analyse l'entraîneur Rony Thimalon. Si on ajoute ça au manque de confiance et aux défaites, ça résulte en points gagnants et en fautes". Le coach espère maintenant "enchaîner les victoires". En commençant dès ce dimanche 19 janvier chez le septième Clamart à 16h30.