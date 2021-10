Ligue 2 féminine. L'USO Mondeville veut prendre davantage confiance contre Calais

Samedi 11 janvier, l'USO Mondeville a rassuré son monde en battant Rezé à la maison sur le score net et clair de 84 à 56. Parce qu'un écart de 28 points n'est jamais anodin, l'entraîneur Romain Lhermitte se disait "content" du résultat mais à voir sa mine renfrognée au coup de sifflet final, on le devinait aisément insatisfait. Et pour cause : "La victoire a eu du mal à se dessiner, explique-t-il. On doit gagner parce qu'on est supérieur à cette équipe à qui il manquait sa meilleure scoreuse. On leur a laissé de l'énergie en première mi-temps et on a eu du mal à sortir le bon match. Aujourd'hui, notre jeunesse a un vrai problème de confiance." Dans le sillage d'une Aminata Gueye élue joueuse du match et d'une Jodie Cornélie-Sigmundova précise au shoot, l'USOM peut s'appuyer sur des bases solides mais doit encore se parfaire. L'occasion est parfaite de confirmer son regain de forme, ce samedi 18 janvier en recevant Calais (20h), équipe classée avant-dernière. "Il faut enchaîner mais attention, contre Calais c'est toujours difficile !" prévient Romain Lhermitte. Une basketteuse avertie en vaut deux.