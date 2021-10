La pause cinéma. 1917

En 1917, en France, deux jeunes soldats anglais sont convoqués par leur supérieur qui leur confie une mission de la plus haute importance, mais très dangereuse : traverser les lignes ennemies, qui auraient été abandonnées par les Allemands, pour porter un message urgent à un colonel et lui intimer l'ordre de renoncer à une attaque imminente, qui le ferait tomber, lui et ses hommes, dans un terrible piège. Ce film magistral plonge le spectateur dans l'enfer de la Première Guerre mondiale, en suivant ces deux soldats grâce à un long plan - séquence - même s'il y a quelques rares coupures ! Ce parti-pris technique permet de transformer cette histoire en un suspense haletant et fascinant, qui rebondit régulièrement, au fur et à mesure de la progression des deux jeunes héros. On ne peut éviter de penser à Il faut sauver le soldat Ryan, de Steven Spielberg, tant le réalisme des scènes de guerre est saisissant et cloue littéralement le spectateur sur son fauteuil. L'interprétation, dominée par Dean-Charles Chapman et George MacKay, est sensationnelle. Surtout, ce film impressionnant distille de belles leçons de courage et de sens du devoir. Mais, avec un tel film, les scènes de violences sont pénibles. ">

Film de guerre britannico-américain. De Sam Mendes, avec Dean-Charles Chapman (le première classe Blake), George MacKay (le première classe Schofield), Daniel Mays (le sergent Sanders), Colin Firth (1h55).