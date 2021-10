Télévision. La série de France 3 Plus belle la vie s'offre un record

Voilà 15 ans que Plus Belle La Vie s'invite chaque soir dans les foyers français. Le quartier du Mistral devient le lieu de villégiature le temps d'une vingtaine de minutes pour des millions de téléspectateurs et pour cause : 4 000 épisodes ont été tournés et la production s'en est félicitée le vendredi 10 janvier, sur son compte Twitter.

Tournage aujourd'hui du 4000e épisode @PBLVofficiel 🎬 Jamais une fiction française n'avait atteint ce chiffre record 👏🏻 Bravo aux équipes de @gendregeraldine @gdementhon @France3tv et merci aux fans tjrs aussi fidèles 15 ans ap le 1er clap 🙏❤️ #PBLV #TelfranceSérie #SuccesStory pic.twitter.com/v0aUH5lnWH — Groupe Telfrance (@GroupeTelfrance) January 10, 2020

Le prochain record auquel la série pourrait se mesurer : celui de la plus grande longévité. Un record détenu par une série policière, Commissaire Moulin, avec Yves Rénier, diffusé de 1976 à 2008, soit 32 ans sur les écrans. La série de France 3 peut se dire qu'elle a déjà presque fait la moitié du chemin avec déjà des pics d'audience enregistrés à 6,8 millions de téléspectateurs et 3,4 millions en moyenne.