Chanson française. Sages comme des sauvages : le quatuor fait de la scène son salon !

Ovni musical, Sages comme des sauvages présente son deuxième album Luxe et misère le mardi 21 janvier à la MDU de Mont-Saint-Aignan à 20h. Officiellement né en 2013 sur l'île de la Réunion, Sages comme des sauvages, c'est avant tout l'histoire d'amour d'Ava et Ismaël, deux artistes qui ont tissé ensemble leur toile le temps d'un été. Ava séduite par l'originalité des compositions d'Ismaël et par sa grande curiosité musicale, Ismaël bluffé par l'audace d'Ava, et parce qu'Ava a la folie des jeux de mots, le groupe a pris son nom. "C'est de l'avant-garde forestière, s'amuse Ismaël, un mix entre des ritournelles internes et des musiques lointaines et surtout la quête d'une sincérité plus que d'un style". Avec ce deuxième album, le groupe s'enrichit de nouveaux atouts passant du duo au quatuor : "Sur cet album, Émilie la bassoniste, Osvaldo le percussionniste, Ismaël et moi avons travaillé tous ensemble les arrangements en quête d'un son plus sauvage et plus profond, nous voulions lui donner une forme à la fois plus dense et plus dansante !", annonce Ava. (5 à 12€. Tél. 02 32 76 93 01)