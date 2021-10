Colombelles. "Le Spot", parfait pour déguster des plats bio

Il a ouvert à la mi-octobre, en même temps que le WIP qui a investi l'ancienne halle industrielle de Colombelles. Tout comme ce lieu unique dédié au co-working et aux initiatives privées, le restaurant-bar "Le Spot" imagine son univers à sa façon. En entrant, on est frappé par la hauteur de la pièce. Une mezzanine nous tape à l'œil, un bar style vintage, un espace totalement conçu en bois, mais aussi et surtout un énorme lustre en forme de nuage. De quoi rêver, avant de m'installer sur une table haute.

De la cuisine au jour le jour

"On propose que des plats à l'ardoise. Tous les midis, il y a au moins un poisson, une viande et un plat végétarien", indique Alexandre Jourdan, le chef cuisto. Au choix devant mes yeux, un filet de merlan et ses frites maison, le traditionnel bœuf bourguignon, une poitrine de porc confite et sa purée de carottes ou une lasagne végétarienne à la tomate et au fenouil. Je me laisse tenter par la dernière option sur conseil de la serveuse. "Ça rajoute un goût anisé", me dit-elle. Essai réussi. "Une semaine avant, je ne sais toujours pas ce que l'on va servir, sourit le chef. C'est la disponibilité du produit qui fait la carte, pas l'inverse. J'imagine la recette en fonction de mes goûts." Ainsi, chaque produit est certifié par l'agriculture bio. Ils privilégient aussi les produits locaux. Par exemple, le poulet et la pintade viennent de la ferme de Montamy à Souleuvre-en-Bocage. Pour le poisson, ils sont en lien avec le bateau de pêche "Yaka" de Ouistreham. Idem pour les boissons, quasiment toutes artisanales. Après plusieurs expériences en Irlande et en Angleterre, Alexandre sort de sa zone de confort. "Avant, je ne faisais que de la cuisine traditionnelle française. Mes voyages à l'étranger m'ont ouvert l'esprit sur la cuisine internationale." Comme quoi, même après 24 ans de bouteille, on apprend encore. Et puis, j'allais presque oublier le dessert… une panna cotta et ses agrumes, histoire de partir le ventre léger !

Pratique. Rue des Ateliers à Colombelles. Tél : 02 52 56 97 33.