Le Havre. Inauguration des bus croisières aux couleurs de la ville

Leurs couleurs vives tranchent avec la grisaille de ce début janvier. Dans le cadre du partenariat entre LiA et l'office du tourisme Le Havre-Etretat-Normandie, deux bus, qui assurent le transport des passagers des bateaux de croisière dès leur sortie du paquebot vers le centre-ville du Havre, ont été inaugurés le mercredi 8 janvier. Un troisième rejoindra la flotte en février.

Le Havre est représenté sur tous les côtés du bus. - Joris Marin

Objectif : valoriser encore un peu plus le territoire en mettant en avant des sites remarquables. Sur les bus croisières, s'affichent des lieux iconiques et touristiques en bleu, jaune, et en orange. "On a pris des bâtiments comme Saint-Joseph. On a aussi tenu compte des œuvres arrivées récemment dans le cadre d'un été au Havre : la Catène, la sculpture du Bout du Monde… Il y avait une évidence historique et architecturale mais aussi événementielle", explique Benoît Remy, directeur de l'office de tourisme Le Havre-Etretat Normandie. Il a fallu un mois pour créer, recouvrir et habiller les véhicules, affectés principalement aux escales. Ils seront en service sur le terminal portuaire dès le 25 février, lors de la première escale de l'année.

Cette identité visuelle s'accompagne de couleurs vives - Joris Marin

Ils seront aussi utilisés au quotidien sur le réseau LiA pour les utilisateurs réguliers des lignes 3, 6, 7 et 22. "Les attentes ne sont pas les mêmes. Là, avec les bus croisières, on est sur un public qui a besoin d'aller rapidement en centre-ville, sur les lieux importants à visiter. Et pour que ça fonctionne, il faut prendre en compte le sens de l'accueil, l'accueil par les conducteurs et les conductrices. Ce sont finalement les premières personnes que les touristes vont rencontrer sur notre territoire", ajoute Jérôme Léger, directeur de Transdev Le Havre, qui gère et exploite le réseau LiA. Dans la Cité océane, 50 % des passagers de bateaux de croisière partent en excursion. Sur l'autre moitié, 80 % environ empruntent les navettes pour se rendre en ville.