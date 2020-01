Cherbourg-Octeville. Le Véritable Cherbourg représentera la Manche dans une expo à l'Elysée

Le made in France sera mis à l'honneur les samedi 18 et dimanche 19 janvier à l'Elysée. 101 entreprises ont été sélectionnées pour représenter leur département et le savoir-faire français. Le Véritable Cherbourg, dont le célèbre parapluie (déjà au cœur de la boutique officielle de l'Elysée depuis le 20 septembre 2019) a été choisi pour représenter la Manche. "La marque y exposera son modèle phare, l'Antibourrasque, dans sa version poignée droite en charme du Jura et coloris Fushia" a déclaré l'entreprise.