Alençon. Portes ouvertes au Pôle universitaire [Publireportage]

Le Pôle universitaire d'Alençon accueillera le public lors de sa journée Portes Ouvertes, samedi 1er février prochain, à partir de 09h. Une Nocturne se tiendra vendredi 31 janvier, de 16h à 19h. Rendez-vous sur le campus universitaire d'Alençon-Damigny !

A quelques semaines de la fermeture du portail Parcoursup, les futurs bacheliers trouveront toutes les réponses à leurs questions concernant leurs choix d'orientation.

Quant aux actifs, salariés, apprentis, alternants, demandeurs d'emploi… s'interrogeant sur leurs possibilités d'évolution professionnelles, ils pourront rencontrer des conseillers intervenant dans le domaine de la formation professionnelle, afin d'échanger avec eux et de s'informer.

Un pôle central d'accueil et d'information "Vie de l'étudiant" et "Formation professionnelle"

S'adressant à tous, il sera animé par des acteurs incontournables, locaux et régionaux, et sera axé sur :

- les services à la Vie étudiante (hébergement, transport, culture, sécurité sociale, aides sociales mobilisables…)

- la Formation Professionnelle Tout au long de la Vie, dans le cadre du droit à la formation et au développement des compétences de chacun (Compte Personnel de Formation -CPF-, Conseil en Evolution Professionnelle -CEP-…).

Pourquoi choisir le Pôle universitaire d'Alençon

Pour les indécis, le Pôle universitaire a les atouts pour convaincre. Le campus, à taille humaine accueille 2000 étudiants, salariés, apprentis, alternants et demandeurs d'emploi. Regroupant des composantes relevant de l'université de Caen Normandie et des établissements à but non lucratif de statut privé, il offre une palette de formations diversifiées, en adéquation avec le tissu entrepreneurial et économique locale et régionale. Autre atout, un perfectionnement en Anglais est dispensé gratuitement, pour les personnes (jeunes et adultes) en formation supérieure dans un établissement du campus.

Le Pôle universitaire d'Alençon-Campus de Damigny, c'est :

- 8 établissements d'enseignement et de formation

- et 7 infrastructures de service (dont Bibliothèque et Restaurant universitaires, Maison de l'Etudiant, résidence d'hébergement agréée CROUS)

- des équipements de qualité (dont gymnase, terrain sportif, Fab Lab, web médias, studio d'enregistrement radio)

Pour découvrir le campus et rencontrer les étudiants, les équipes enseignantes et de service, rendez-vous sur place les 1er février et 31 janvier !

Journée Portes ouvertes : samedi 1er février à partir de 9h. Nocturne : vendredi 31 janvier de 16h à 19h. Possibilité de déjeuner au restaurant universitaire entre 11h30 et 13h30 (règlement par CB uniquement).