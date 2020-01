Bernières-sur-Mer. Épilogue pour la bande du camping de la Côte de Nacre

L'affaire remonte à 2017 au camping de Bernières-sur-mer où un couple de vacanciers et leurs enfants étaient partis sans payer après une semaine de vacances. Les gérants du camping et les salariés avaient utilisé l'intimidation pour obtenir réparation. Les cinq prévenus ont été reconnus coupables d'extorsion par violence et condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis allant de deux à trois mois. Ils devront par ailleurs verser 320 euros aux deux membres du couple pour préjudice moral ainsi que 1 000 euros pour frais de justice. Le couple, lui, écope de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour filouterie et devra verser 1 500 euros à la société Euroteam, gérante du camping de Bernières où ils avaient laissé une belle ardoise.