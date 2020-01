Cadeaux. Gagnez un an de cinéma pour deux personnes !

Noé Cinéma et Tendance Ouest vous offrent un an de cinéma pour deux personnes dans les cinémas du réseau Noé Cinéma en Normandie.

Avec Noé Cinéma, des cinémas au cœur de la ville, retrouvez toutes les infos sur vos séances sur noecinemas.com

En Seine-Maritime :

L'Omnia de Rouen

Les Arches lumières d'Yvetot

Le grand Mercure d'Elbeuf

Les Arts à Montivilliers

Le Cinéma du Casino à Saint-Valery-en-Caux

Le Cinéma de Veules-les-Roses

Le Paris à Rives-en-Seine

Le Grand Large à Fécamp

Dans l'Eure :

Le Palace aux Andelys

Le Royal à Pont-Audemer

Dans le Calvados :

Le Cinéma du casino à Houlgate

Dans l'Orne :

L'Aiglon à L'Aigle

Vous aurez deux places durant 52 semaines pour voir les films dès leurs sorties. En 2020, voici un aperçu des films à ne pas manquer :

The Gentleman – Mulan – Le Prince Oublié - Bad Boys for life – James Bond : Mourir peut attendre – Black Widow – Wonder Woman 1984 - Soul – Le Voyage de Dr Dolittle - Top Gun 2 : Maverick – Kaamelot le film – Pierre Lapin 2 : Panique en ville - Dune – S.O.S Fantômes : l'héritage - Les Tuches 4 – Venom 2 – West Side Story…

Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 17 janvier entre 8 heures et 9 heures, dans Normandie Matin.