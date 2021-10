Le Grand-Quevilly. Repas convivial en ovalie à la Table de Sacha

La passion du chef s'affiche directement sur les murs de ce petit restaurant de Grand-Quevilly. Une mosaïque de quelques-uns de ses héros de l'ovalie, Fabien Pelous, Thierry Dusautoir ou encore Sébastien Chabal. De l'esprit rugby, Sacha Lemercier, le patron des lieux, a sans aucun doute gardé la convivialité. L'accueil est amical et chaleureux. "La dernière fois, les clients de différentes tables sont restés une bonne demi-heure à la fin du repas pour discuter." Une fraternité qui lui a été bien utile lorsqu'il a retapé les lieux en 18 jours au moment du rachat en mai 2019. "J'ai envoyé quelques messages et il y avait tous les jours une dizaine de copains pour donner un coup de main."

Spécialités de bœuf

À l'ardoise, des plats traditionnels revisités. Tout est fait maison et au maximum avec des producteurs locaux, avec un choix tout particulier porté à la qualité de la viande. "C'est un ami du rugby qui fait du Black Angus à Vatteville-la-Rue, avec une charte de respect du bien-être animal", décrit-il. À l'ardoise chaque semaine, trois plats, trois entrées et trois desserts. Pour débuter, des piquillos farcis au chèvre frais ont été parfaits pour se mettre en appétit : une assiette colorée, de la fraîcheur et des saveurs qui réveillent les papilles. De quoi se préparer pour un bel onglet de Black Angus. La cuisson pour moi : bleu. "Bonne réponse", lance alors le patron en souriant. La viande est définitivement le point fort du restaurant : tendre, fondante, bien assaisonnée… Je termine la dégustation par un fondant au chocolat. Un classique ici très bien réalisé, à peine cuit pour les gourmands. Comptez 20 € pour la formule entrée-plat-dessert. À moins que vous ne préfériez prendre à la carte la spécialité du chef : le tartare. "On l'agrémente d'une mayonnaise légère et de graines de sésames au wasabi, ça donne du peps." Une adresse à recommander.

Pratique. 11 mail des Arcades au Grand-Quevilly. Tel. 02 32 11 02 76