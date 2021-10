Briouze. Art Sonic : Skip The Use et PLK pour les 25 ans du festival

Le festival Art Sonic, qui a lieu en 2020 le vendredi 17 et le samedi 18 juillet à Briouze, a annoncé ce vendredi 10 janvier deux nouveaux noms de sa programmation : il s'agit du rappeur PLK et du groupe Skip The Use.

"On a souhaité ça tellement fort que ça a fini par arriver", indiquent les organisateurs d'Art Sonic, à l'évocation de Skip The Use. Le groupe de rock, réputé pour ses concerts explosifs, défendra son nouvel album Past & Future, sur la scène du festival.

Skip The Use - DR

PLK, figure incontournable du rap français, présentera, lui, son "flow tout en maîtrise".

PLK - DR

Lomepal, Tsew The Kid, Rone et Nova Twins avaient déjà été annoncés pour l'édition 2020 d'Art Sonic.