Caen. Un nouveau salon de tatouage près du port

Après quatre ans d'apprentissage, Jérémy a décidé d'ouvrir son propre salon à Caen en décembre dernier : le 142 Tattoo shop. "Il y a un marché florissant, il y a de plus en plus de tatoueurs, mais aussi beaucoup plus de personnes qui se font tatouer", indique-t-il.

Le tatouage se démocratise et pour Jérémy, "il y a de plus en plus de jeunes qui veulent se faire tatouer, mais aussi des personnes plus âgées qui sautent le pas." Avec son propre salon, Jérémy exprime son style de tatouage, que l'on peut trouver sur ses différents réseaux sociaux.