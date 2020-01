Caen. La venue de la ministre de la Justice perturbée par les avocats en grève

Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, était à Caen ce mercredi 8 janvier, dans le cadre de la réforme du tribunal judiciaire. Depuis le 1er janvier, le tribunal d'instance et celui de grande instance ont fusionné. Néanmoins, et sans grandes surprises, sa venue a été mouvementée par des avocats mécontents de la réforme des retraites. C'est d'abord un jeu du chat et de la souris qui s'est opéré dès 9 h 30, puisque la garde des sceaux est entrée par une porte dérobée. Suite à des cris "Belloubet, aucun courage", les avocats sont venus perturber la réunion de travail de la ministre à l'aide de klaxons et de trompettes.

"Belloubet, aucun courage" s'exclament les avocats en grève dans le tribunal de #Caen en attendant la garde des sceaux #greve8janvier pic.twitter.com/n8FD9dNHUf — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) January 8, 2020

Les avocats jettent la robe

Au cours de cette table-ronde, Nicole Belloubet a également rencontré Gaël Balavoine, bâtonnier des avocats du barreau de Caen, afin d'évoquer la réforme des retraites. "Cette réforme veut faire basculer les avocats d'un régime autonome à universel. Elle prévoit d'augmenter les charges de cotisation retraite de 14 à 28%, tandis que la pension retraite passera de 1 400 € à 1 000 €, explique-t-il. Cette grève a impacté tous les dossiers en contentieux. Il peut même impacter les dossiers criminels."



Pour exprimer leur ras-le-bol, une délégation de 70 avocats du barreau de Caen ont jeté leurs robes aux pieds de la ministre de la Justice avant le début de son discours. Cette dernière a souhaité rassurer les professionnels : "On a proposé de diminuer les cotisations hors-retraite qui viendraient compenser la hausse des cotisations retraite et d'autre part, les avocats pourraient conserver leur caisse et leur réserve, évoque-t-elle. Nous ne supprimerons aucun tribunal dans cette réforme." Les avocats de Caen, comme ceux de Cherbourg, Coutances, Lisieux, Argentan et Alençon sont en grève jusqu'à la fin de la semaine.