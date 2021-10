Caen. Une année 2019 record et historique à l'aéroport de Caen-Carpiquet

Quel bilan faites-vous de l'année écoulée à l'aéroport de Caen ?

"L'année 2019 a été historique, avec une hausse de plus de 11 % de voyageurs (304 769 passagers contre 274 011 en 2018) malgré presque 7 % d'avions en moins. En France, 78 % des aéroports qui accueillent moins de 750 000 voyageurs sont déficitaires. À Caen, on a des résultats positifs depuis trois ans. On n'est plus un aéroport pour le voyage d'affaires, mais on a une clientèle qui s'ouvre pour tous les budgets.

Les vols domestiques sont-ils un vrai enjeu ?

Quand on voit le succès que l'on a sur la ligne Caen-Marseille, on a envie de développer ces vols domestiques. La France a encore de belles destinations à nous proposer, comme Nice, Montpellier, Bordeaux. L'idée est d'éviter un maximum de prendre sa voiture.

La grève contre la réforme des retraites a-t-elle impacté le trafic ?

Au total, 45 vols ont été annulés sur le mois de décembre. On a évidemment eu un manque à gagner, comme l'ensemble des grands services accueillant du public. Néanmoins, les clients étaient curieux de savoir s'ils pouvaient rejoindre Marseille ou Lyon en avion sans passer par Paris.

Quelles sont les nouveautés pour 2020 ?

La destination vers Palma de Majorque est arrêtée, mais il sera désormais possible d'y aller au départ de Deauville, sous forme de packaging avec des tour-opérateurs. En revanche, les départs vers Lyon seront renforcés, puisque Volotea proposera, à partir d'avril, deux vols par semaine, le lundi et le vendredi."