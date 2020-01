Gonfreville-l'Orcher. Des salariés de la raffinerie en grève

La fédération CGT de la chimie a appelé les salariés des raffineries et des dépôts de carburants à faire grève en France, à partir du mardi 7 janvier et jusqu'au vendredi 10. Une nouvelle manière de rejeter le projet de réforme des retraites. L'objectif des manifestants consiste à ce qu'il n'y ait pas d'hydrocarbures qui sortent de ces sites, et ceci pendant 96 heures. Les huit raffineries de France métropolitaine sont en grève, notamment celle de Gonfreville-l'Orcher.