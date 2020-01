Football. Gonfreville hérite de Lille en Coupe de France

En football, l'équipe de Gonfreville-l'Orcher version 2019-2020 a déjà marqué l'histoire du club. Elle va disputer, sans doute le samedi 18 janvier ou le lendemain, pour la première fois de son existence, un 16e de finale de la Coupe de France.

"C'est un super cadeau"

Le tirage au sort a été effectué le lundi 6 janvier. La rencontre aura lieu à domicile pour l'ESMGO (sans doute au stade Océane) face à Lille, 4e de ligue 1. Les Seinomarins sont derniers de leur groupe de N3 (5e division française)."C'est un super cadeau. On espérait avoir une ligue 1 au tour précédent. Finalement, on avait eu Saint-Brieuc. Mais, ce n'était que partie remise", se réjouit l'entraîneur gonfrevillais, Rachid Hamzaoui. "Lille, c'est du très lourd avec une attaque de feu, un grand entraîneur. Ce sera compliqué pour nous sur le terrain, mais on compte garder un bon souvenir de ce match. Il devrait y avoir beaucoup de monde dans les tribunes. Ce sera un moment de partage." Même si l'écart de niveau entre les deux équipes est grand, le coach seinomarin compte activer tous les leviers possibles pour que son effectif soit très performant le jour J. "Il ne faudra pas se mettre plus de pression que d'habitude."

La magie de la Coupe de France

Ce que l'on aime dans le sport, c'est l'incertitude du résultat. Chaque année, lors de la Coupe de France de football, nous sommes servis. Des petits battent des grands. Prenez Gonfreville-l'Orcher, non pas un petit, car l'équipe première évolue en N3. En tout cas, cette saison, elle a battu au 8e tour Créteil, formation de N1, après prolongation, avant de s'imposer aux tirs au but lors des 32e de finale sur le terrain de Saint-Brieuc (N2). Bis repetita face à Lille ? Réponse dans une dizaine de jours…