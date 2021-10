Le Havre. Nouvelle boutique test, 100% made in France

Encourager la création d'activité commerciale. Au Havre, la boutique test consiste en la mise à disposition d'un local situé en centre-ville, pendant une durée limitée à 12 mois et dans des conditions avantageuses : bail, loyer et charges modérés. Ce qui permet à des porteurs de projets de tester une idée. À l'issue de la période de mise à disposition de la boutique test, la CCI Seine Estuaire accompagne le commerçant dans sa recherche d'un emplacement en centre-ville, en partenariat avec les acteurs locaux du secteur immobilier.

La boutique du râleur, made in France

Au Havre, la boutique test a été lancée fin 2018. Le 2e lauréat de cette opération est Florian Coadou. C'est son dossier qui a été retenu par le jury sur une dizaine de candidatures. Parmi les critères pris en compte : l'innovation ou encore le consommer local. Depuis le vendredi 20 décembre, Florian Coadou vous accueille au sein du concept-store "La boutique du râleur", au 155 rue de Paris. Il propose une gamme de produits alimentaires et non-alimentaires (textile, maroquinerie…) made in France. Florian Coadou a découvert des marques 100 % tricolores, de mars à juillet 2019, lorsqu'il était responsable, aux Docks Vauban, de la boutique éphémère, "Vive la France". "À la fin de mon contrat, je me suis dit : c'est maintenant ou jamais pour se lancer. Cela faisait longtemps que je voulais créer quelque chose", déclare le chef d'entreprise de 25 ans, quelques heures après avoir terminé la décoration de sa boutique. Son objectif : pérenniser le projet, poursuivre son activité au bout d'un an, dans un autre local du centre-ville. "Je pense que le côté made in France a du potentiel." Présente à l'inauguration, Laurence Besancenot, adjointe au maire en charge du commerce, a fait le récapitulatif des implantations commerciales sur la cité Océane : 34 ouvertures en 2016, contre 64 en 2019.