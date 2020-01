Normandie. La ligne Paris-Caen-Cherbourg bloquée

Ils se sont réunis vers 6 heures ce mardi 7 janvier, au niveau des gares de Frénouville-Cagny et Bretteville-Norrey. Dans le cadre de la grève contre la réforme des retraites, cheminots et autres grévistes ont bloqué la ligne SNCF Paris-Caen-Cherbourg. Elle a été perturbée pendant plus de trois heures. La circulation est finalement revenue à la normale vers 9 h 15.