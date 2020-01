Lisieux. L'Épiphanie, c'est aussi suivre son étoile intérieure, celle de la dignité

Quels sont les dossiers les plus brûlants aujourd'hui dans le débat entre science et foi ? (Questions à François Euvé - rédacteur en chef de la Revue Études)

Ce qui vient spontanément à l'esprit, ce sont les questions d'ordre éthique. On pense à la bioéthique qui nous concerne tous personnellement (débats sur l'embryon, questions sur la fin de la vie, etc.). Le débat sur l'embryon est important parce que cela met en cause la définition de l'homme.

Or, les travaux des scientifiques, biologistes, paléontologues, depuis un siècle, mettent en cause précisément la "définition" de l'homme.

Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal ?

Peut-on avoir une définition objective, non équivoque de l'homme par rapport à l'animal ? Ou dans le cas de l'embryon, comment passe-t-on d'un paquet de cellule à une personne humaine ? Ce passage est apparemment continu. Où situer le seuil ?

La science n'a pas le dernier mot là-dessus, mais on ne peut pas ignorer ce qu'elle dit. S'il nous revient de nous prononcer sur ce qu'est la personne humaine, il faut prendre en compte ce que disent les sciences. Voilà un exemple typique de dossier brûlant. Le clonage entre aussi dans les questions de bioéthique et dans les problèmes de définition de la personne humaine.

À vrai dire, ce sont plutôt des débats avec les sciences humaines et la psychologie qu'avec la biologie.

Il existe aussi des dossiers importants qui affectent moins la personne humaine en tant que telle : l'origine et le commencement de l'univers, notamment, ainsi que la question du déterminisme, qui affecte l'affirmation de la liberté.

