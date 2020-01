Conférence. La rue St-Jean, 800 mètres d'architectures et d'histoire

Découvrir les trésors d'architecture de la rue Saint-Jean, à Caen. Tel est l'objectif de l'Office de tourisme, mardi 14 janvier. Pour ce faire, il propose une conférence en salle, menée par Pierre Bonard. Cette rue de 800 mètres de long est principalement connue pour son église ainsi que l'hôtel de Than. Celle-ci semble parfois rectiligne, large et impersonnelle. Pourtant, à l'époque, elle comptait plus de 200 numéros où alternaient maisons et hôtels particuliers, remplis de souvenirs historiques, de commerces, de très nombreux cafés. Une histoire à découvrir.

Pratique. Mardi 14 janvier à 14 heures à l'office de tourisme de Caen. Tarif : 6,50 €. Renseignements et inscriptions : 02 31 27 14 14.