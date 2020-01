Chanson française. Alex, beau comme du Beaupain ! Le poète des temps modernes

Les amateurs de beaux textes se réjouissent de la venue prochaine d'Alex Beaupain invité par le Trianon transtlantique à Sotteville-les-Rouen le vendredi 17 janvier à 20h30. Remarqué et remarquable pour son style à contre-courant sur la scène chanson française, Alex présente un 6e album inspiré baptisé Pas plus le jour que la nuit. Cet album qui se distingue par un puissant spleen baudelairien, présente une facette méconnue de l'artiste : il y témoigne de ses angoisses et de ses tourments et exprime un sentiment général. Mais, pour ce 6e album, Alex Beaupain renouvelle encore son style et s'offre une orchestration pop qui atténue les effets du spleen. Pas plus le jour que la nuit, on l'écouterait pourtant bien jour et nuit ! (15 à 25€. Résa au 02 35 73 95 15)