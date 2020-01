Danse contemporaine. Heroes de Radhouane El Meddeb au Rive Gauche

Pièce chorégraphique de Radhouane El Meddeb interprétée par neuf danseurs issus des danses urbaines, Heroes est à découvrir sur la scène du Rive Gauche à St-Etienne-du-Rouvray, le 14 janvier à 20h30. C'est au centquatre à Paris, haut lieu de la danse contemporaine, que le projet a germé. Le chorégraphe, qui est alors associé à la structure, passe beaucoup de temps à observer sur le parvis les danseurs qui travaillent et se produisent devant les curieux, exprimant conjointement dans cet espace restreint leur propre singularité : "Les danses de rues donnent lieu à des battle, à de vraies performances. Or, dans Heroes j'ai voulu mettre de côté l'aspect compétitif de cette danse et me concentrer sur l'humain", explique Radhouane. Le chorégraphe imagine une scène de taille réduite ou les univers de chacun doivent cohabiter:"Heroes est conçu comme un dialogue dans lequel les différences des interprètes sont préservées mais ils partagent entre eux une vraie énergie débordante et communicative. Toutes ces pratiques sont rassemblées et entrent en résonance." (9 à 18 €. Résa au 02 32 91 94 94)