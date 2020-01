Ligue 2. Lorient-Caen (J20). Le Stade Malherbe passe au révélateur breton 

Pascal Dupraz a prévenu avant même la trêve des confiseurs : "On ne va pas pouvoir se défiler" en évoquant les deux premières levées de l'année 2020 en championnat de Ligue 2. Dans la ligne de mire du coach caennais, Lorient et Ajaccio, deuxième et quatrième au classement. Après avoir passé l'obstacle de Guichen en Coupe de France, les Malherbistes reprennent le chemin de la Bretagne lundi soir 13 janvier avec en face, une formation Lorientaise lancée à grande vitesse vers la remontée en Ligue 1. Un gros match d'entrée pour Caen, menu parfait pour Pascal Dupraz : "Je suis certains qu'à Lorient, on ira avec des joueurs qui n'enverront pas leur cousin. On va jouer, transpirer, transmettre des émotions" a prévenu le mentor normand qui sait pertinemment que prendre des points en terre morbihanaise serait un excellent déclencheur pour la phase retour. Car comme l'a réaffirmé Fabrice Clément le président, "qui peut dire aujourd'hui que la 5e place est inaccessible ?". Cette place synonyme de barrage est aujourd'hui à 9 points. Les "Rouge et bleu" connaissent leur défi.