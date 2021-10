Mondeville. Un nouveau squat a ouvert près de Caen

Samedi 4 janvier, un nouveau squat (le 11e) a été officialisé 6 rue Albert-Bayet à Mondeville. Entre 20 et 30 personnes d'origine albanaise, géorgienne, etc., dont quatre familles sont hébergées dans les anciens logements de fonction du personnel de collège Guy-Liard, fermé en juin 2018. "C'est propre, ils ont l'eau et l'électricité. On fait un appel aux dons pour le mobilier", explique une membre de l'AG contre toutes les expulsions.